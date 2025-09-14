DE
FR
Abonnieren

Unfall beim Autoverlad Vereina
Crash zwischen drei Autos in Klosters GR

Am Freitag ist es beim Autoverlad Vereina in Klosters zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Eine Person musste medizinisch behandelt werden.
Publiziert: 15:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Drei Autos kollidierten beim Autoverlad Vereina.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Unfall in Klosters GR: Am Freitag um circa 17.40 Uhr kam es zwischen drei Personenwagen auf dem Autoverladezug in Klosters Selfranga zu einem Verkehrsunfall.

Als der Zug angehalten hatte, machten sich die Fahrzeuge auf dem Zug bereit für die Weiterfahrt ab dem Autoverladezug. Ein in der Kolonne befindlicher Personenwagen kollidierte aus noch nicht restlos geklärten Gründen zuerst in das Heck des vor ihm befindlichen Personenwagens, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. 

Mehrere Aufpralle

Anschliessend prallte es in die Front des hinter ihm befindlichen Personenwagens und anschliessend in die Seitenwand der Zugskomposition.

Eine Ambulanz wurde aufgeboten. Zwei Fahrzeuge musste durch einen Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Derzeit sind keine Kommentare verfügbar.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen