Unfall im Kanton Graubünden: Weil er die Herrschaft über seinen Töff verlor, stürzte am Samstag ein Töfffahrer in ein Bachbett. Er verletzte sich leicht.

Töfffahrer verliert Kontrolle und stürzt in Bach

Töfffahrer verliert Kontrolle und stürzt in Bach

Janine Enderli Redaktorin News

Auf der Ofenbergstrasse ist am Samstagvormittag ein Töfffahrer (31) in ein Bachbett gestürzt. Der Mann verletzte sich beim Sturz leicht.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 31-Jährige von Zernez kommend über die Hauptstrasse H28 in Richtung Ofenpass. Bei der Örtlichkeit Buffalora verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über seinen Töff, kam links über die Strasse hinaus und stürzte in ein Bachbett.

Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst Müstair ins Spital nach Sta. Maria Val Müstair überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.