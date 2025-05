Am Donnerstag ist in Klosters ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital geflogen.

Hier stürzte der Mann ab. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Janine Enderli Redaktorin News

Der 52-Jährige flog am Donnerstag um 11 Uhr in der Nähe des Bärnet-Gipfels. Ein in der Nähe fliegender Gleitschirmpilot bemerkte, dass der 52-Jährige unkontrolliert an Höhe verlor und hinter einem Grat verschwand. Der andere Gleitschirmpilot flog sofort in diese Richtung, lokalisierte den abgestürzten Mann und landete in dessen Nähe.

Er alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Eine Rega-Crew versorgte den schwer verletzten 52-Jährigen und flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden zur Klärung der Unfallursache werden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt, die für Delikte im Bereich der Luftfahrt zuständig ist.

Zwei weitere Abstürze im Prättigau

Um 13 Uhr prallte in Küblis ein Gleitschirmflieger beim Landeanflug unsanft auf. Ein Team der Rettung Schiers transportierte den leicht verletzten Mann ins Spital nach Schiers. Nach 20 Uhr stürzte in Schiers ein Gleitschirmpilot auf eine Wiese hinunter und verletzte sich dabei leicht. Er wurde ebenfalls von einem Team der Rettung Schiers versorgt und ins Spital nach Schiers transportiert.