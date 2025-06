Schwerer Unfall auf der Strada della Calanca in Grono: Eine E-Bike-Fahrerin stürzte im Tunnel Val d'Infern und verletzte sich schwer. Die italienische Staatsangehörige wurde per Rega ins Kantonsspital Lugano geflogen.

Die Seniorin wurde in das Kantonsspital nach Lugano geflogen. Foto: Kapo GR

Darum gehts E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Grono schwer verletzt

Sturz im Tunnel Val d'Infern nach Berührung mit Randstein

74-jährige Italienerin mit Rega ins Kantonsspital Lugano geflogen

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Italienerin (74) war am Donnerstag mit ihrem E-Bike auf der Strada della Calanca von Santa Maria in Calanca in Richtung Grono unterwegs. Gemäss ersten Erkenntnissen kam sie gegen 17 Uhr im Tunnel Val d’Infern aus noch ungeklärten Gründen mit dem rechten Randstein der Strasse in Berührung, stürzte zu Boden und prallte anschliessend gegen die Tunnelwand.

Anwesende Personen leisteten sofort Erste Hilfe bevor die Rettungskräfte des Ambulanzdienstes Moesano sowie eine Rega-Crew die weitere notfallmedizinische Versorgung bei der Verunfallten fortführten. Anschliessend wurde die Schwerverletzte ins Kantonsspital nach Lugano geflogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei den genauen Unfallhergang.