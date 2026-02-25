Am Dienstagabend ist auf der Schlittelbahn Foppa in Flims ein Quad mit zwei Arbeitern verunfallt. Der Fahrzeuglenker verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die beiden Männer, ein 41-Jähriger und ein 52-Jähriger, fuhren gegen 22.30 Uhr mit einem Quad von Foppa über die Schlittelbahn talwärts. Nach kurzer Fahrt geriet das Raupenfahrzeug neben die Piste, überschlug sich in einem angrenzenden Abhang und kam an einem Baum zum Stillstand. Der 41-jährige Lenker wurde dabei unter dem Quad eingeklemmt.

Sein leicht verletzter Mitfahrer alarmierte umgehend weitere Personen, die zu Hilfe eilten und die Rettungskräfte verständigten. Trotz rascher Bergung, sofort eingeleiteter Erster Hilfe sowie Reanimationsmassnahmen durch zwei Rega-Crews verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Der 52-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Spital nach Ilanz geflogen. Für die Betreuung der involvierten Personen sowie der Angehörigen stand das Care Team Grischun im Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses tödlichen Unfalls ab.