Unfall Autolenkerin fährt in Landquart GR eine Fussgängerin an

Eine 71-jährige Frau hat am Donnerstag in Landquart mit ihrem Auto eine Fussgängerin angefahren, als diese eine Strasse überquerte. Die ebenfalls 71 Jahre alte Frau wurde gemäss der Polizei verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.