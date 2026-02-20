Schüler (8) in Klosters GR von Auto erfasst

Am Donnerstagnachmittag ist es in Klosters auf der Talstrasse zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kind gekommen. Der Schüler wurde leicht verletzt

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 16 Uhr hielt auf der Talstrasse in Klosters ein Schülerbus an und liess Kinder aussteigen. Ein 8-jähriger Schüler beabsichtigte, vor dem stehenden Bus die Strasse nach links zu überqueren.

Dabei kollidierte er mit dem Personenwagen eines 51-Jährigen, welcher zum gleichen Zeitpunkt den Schulbus überholte. Der Junge verletzte sich durch die Kollision leicht und wurde zur Kontrolle durch den Rettungsdienst Schiers nach Klosters ins Medizinische Zentrum gebracht.

Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.