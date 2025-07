Tragödie in Zernez GR Bergsteiger (†65) stürzt am Chilbiritzenspitz ab – tot

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag am Chilbiritzenspitz bei Zernez. Ein 65-jähriger Bergsteiger stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe und erlag seinen Verletzungen. Die Alpinpolizei untersucht den Vorfall.

Publiziert: vor 28 Minuten