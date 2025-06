Eine 32-jährige Deutsche ertrank am Dienstagabend in der Landquart. Trotz Grosseinsatz von Rettungskräften konnte die Frau nur noch tot geborgen werden. Die Umstände des Unfalls werden untersucht.

Daniel Macher Redaktor News

In Saas hat sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein Kajakunfall ereignet. Eine Frau ertrank in der Landquart. Die 32-jährige in Graubünden wohnhafte Deutsche befand sich gemeinsam mit einem Kollegen auf einer Kajakfahrt zwischen Klosters und Küblis. Auf der Höhe von Saas geriet sie unter Wasser. Ihr Kollege alarmierte die Rettungskräfte. In einer komplizierten Aktion bargen Spezialisten die leblose Frau gegen 23 Uhr.

Im Einsatz standen zwei Rega-Crews, ein Rettungsspezialist Helikopter und drei Fachspezialisten Canyoning der Alpinen Rettung Schweiz, drei Mitglieder der Fliesswasserrettung Ostschweiz, die Feuerwehr Mittelprättigau mit 20 Einsatzkräften. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden klären die Umstände dieses Unfalls ab.