Ein 35-jähriger Skifahrer stürzte am Montag in Laax schwer und kollidierte mit einem Felsvorsprung. Trotz Helm erlitt er tödliche Verletzungen und verstarb am Silvesterabend im Kantonsspital Graubünden. Die Alpinpolizei ermittelt.

Am Montag ist in Laax ein Skifahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er verstarb in der Nacht auf Neujahr im Spital. Der 35-jährige Schweizer befuhr am Montagmittag die rote Piste Nr. 10 in Richtung Nagens.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr er in einem Kurvenbereich rechts über die Piste hinaus. Er stürzte im angrenzenden weicheren Schnee und kollidierte mit einem Felsvorsprung. Dabei erlitt er trotz Tragen eines Helms lebensgefährliche Verletzungen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Drittpersonen leisteten Erste Hilfe und der SOS-Pistenrettungsdienst Weisse Arena gewährte die Erstversorgung. Ein Team der AAA Alpine Air Ambulance versorgte den Mann notfallmedizinisch und flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Dort erlag er am Abend von Silvester seinen Verletzungen.

Die Alpinpolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.