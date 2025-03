In Chur ist es zu einem schweren Selbstunfall mit einem Töff gekommen. Der Lenker verletzte sich schwer.

Totalschaden in Chur

1/2 Der Töfffahrer verletzte sich schwer. Foto: Stadtpolizei Chur

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Töfffahrer von der Ringstrasse in Chur kommend in Richtung Daleustrasse. Dabei streifte er aus noch nicht geklärten Gründen auf der linken Strassenseite einen Molok.

Anschliessend kollidierte er auf dem Grünstreifen heftig mit einem Baum, wo der Töfffahrer schwer verletzt liegenblieb.

Töff durch Hecke geschleudert

Das Motorrad schleuderte weiter durch eine dortige Hecke und über das Trottoir bis es auf der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand kam. Die Rettung Chur überführte den Lenker ins Kantonsspital Graubünden.

Am Töff entstand Totalschaden. Die Stadtpolizei Chur hat die Abklärungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Tittwiesenstrasse im Bereich Ringstrasse – Daleustrasse gesperrt.