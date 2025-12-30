DE
Home
Schweiz
Graubünden
Die Talabfahrt nach Klosters ist mit Stroh ausgestattet
Talabfahrt nach Klosters offen
«Ich darf auf Stroh laufen»
Die Piste ins Tal nach Klosters ist neu geöffnet. Doch Teile davon sind speziell ausgestattet worden, damit dies möglich ist.
Publiziert: vor 14 Minuten
