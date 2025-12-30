DE
Talabfahrt nach Klosters offen
«Ich darf auf Stroh laufen»

Die Piste ins Tal nach Klosters ist neu geöffnet. Doch Teile davon sind speziell ausgestattet worden, damit dies möglich ist.
Publiziert: vor 14 Minuten
