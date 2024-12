Betrunkene BMW-Fahrerin blocht über Kreisel – schwer verletzt

Suff-Unfall in Pontresina GR

1/2 Der BMW überschlug sich mehrfach bei dem Unfall. Foto: Kapo GR

Auf einen Blick Betrunkene Fahrerin verursacht Selbstunfall in Pontresina mit erheblichem Sachschaden

Fahrzeug überschlug sich mehrfach und touchierte Leitplanke auf Kreiselinsel

43-jährige Frau mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Spital überführt

Johannes Hillig Redaktor News

Es ist gegen 3.30 Uhr, als die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Selbstunfall in Pontresina erhielt. Eine 43-jährige Frau war kurz zuvor von St. Moritz kommend in Richtung Berninapass gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr die Lenkerin beim Dorfeingang auf der linken Spur in den Kreisel ein und danach geradeaus weiter auf die Kreiselinsel.

In der Folge hob der BMW ab und überschlug sich. Das Fahrzeugdach touchierte dabei die Leitplanke, überschlug sich erneut und kam sodann auf den Rädern zum Stillstand. Ein Rettungsteam Oberengadin versorgte die verletzte Person vor Ort notfallmedizinisch und überführte sie mit Verdacht auf schweren Verletzungen nach Samedan ins Spital.

Das stark beschädigte Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Die Lenkerin wurde als fahrunfähig eingestuft und eine Blut- und Urinprobe wurde veranlasst. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.