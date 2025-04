Stromausfall Starker Wind verursacht in der Surselva GR Stromunterbrüche

Wegen starker Winde ist am Mittwochabend in der Surselva teilweise während mehreren Stunden der Strom ausgefallen. Es gab zwei Stromunterbrüche von denen viele Haushalte betroffen waren, wie das Elektrizitätswerk Repower am Donnerstagmorgen mitteilte.

Publiziert: 07:54 Uhr