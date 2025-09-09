Die Bündner Behörden fanden vergangene Woche einen toten Wolf im Val Poschiavo. Er wies eine Schusswunde auf. Da am betroffenen Ort bis zum heutigen Zeitpunkt keine Wölfe zum Abschuss freigegeben sind, liegt der Verdacht nahe, dass das Tier illegal geschossen worden sein könnte.
Um die Umstände dieses Vorfalls aufzuklären, hat die örtliche Wildhut in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Graubünden umgehend die notwendigen Ermittlungen aufgenommen.
Beim toten Wolf handelt es sich um ein männliches Tier. Der Wolfskadaver wurde zur weiteren forensischen und biologischen Analyse an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI) in Bern überführt. Die Untersuchungen sollen unter anderem Hinweise über den Tathergang geben. Die genetische Untersuchung wird am Laboratoire de Biologie de la Conservation der Universität Lausanne vorgenommen.