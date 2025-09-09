DE
Strafuntersuchung läuft
Illegal geschossen? Toter Wolf in Graubünden gefunden

Im Val Poschiavo wurde am vergangenen Montag ein toter Wolf aufgefunden. Erste Abklärungen durch die Wildhut zeigen, dass er durch eine Schusswunde tödlich verletzt wurde. Die Untersuchungen durch die Kantonspolizei wurden eingeleitet.
Im Bündnerland wurde ein toter Wolf gefunden.
Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
Janine EnderliRedaktorin News

Die Bündner Behörden fanden vergangene Woche einen toten Wolf im Val Poschiavo. Er wies eine Schusswunde auf. Da am betroffenen Ort bis zum heutigen Zeitpunkt keine Wölfe zum Abschuss freigegeben sind, liegt der Verdacht nahe, dass das Tier illegal geschossen worden sein könnte.

Um die Umstände dieses Vorfalls aufzuklären, hat die örtliche Wildhut in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Graubünden umgehend die notwendigen Ermittlungen aufgenommen.

Beim toten Wolf handelt es sich um ein männliches Tier. Der Wolfskadaver wurde zur weiteren forensischen und biologischen Analyse an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI) in Bern überführt. Die Untersuchungen sollen unter anderem Hinweise über den Tathergang geben. Die genetische Untersuchung wird am Laboratoire de Biologie de la Conservation der Universität Lausanne vorgenommen.

