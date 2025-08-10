DE
Stau auch auf Ausweichroute
Zwölf Kilometer Blechlawine am Gotthard bremst Heimreisende aus

Am Gotthard-Südportal hat sich ein 12 Kilometer langer Stau gebildet. Auch die Alternativroute über den San Bernardino-Tunnel war überlastet.
Stau vor dem Gotthard-Südportal am Sonntagnachmittag.
Foto: Screenshot gotthard-traffic.ch

Darum gehts

  • Zwölf Kilometer Stau am Gotthard-Südportal, bis zu zwei Stunden Wartezeit
  • Alternativroute über San Bernardino-Tunnel ebenfalls überlastet
  • Drei Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal, 30 Minuten Wartezeit
Am Sonntagnachmittag hat sich am Gotthard-Südportal zwischen Giornico und Airolo TI ein zwölf Kilometer langer Stau gebildet. Reisende mussten eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden in Kauf nehmen.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien staute es vom Süden her in Richtung Norden, wie der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war. Den grössten Zeitverlust hatten die Autofahrerinnen und Autofahrer vor dem Gotthard-Südportal.

30 Minuten Wartezeit vor dem Gotthard-Nordportal

Doch auch auf der empfohlenen Alternativroute via A13 und den San Bernardino-Tunnel mussten sie Geduld aufbringen. Zwischen Rothenbrunnen und Reichenau stockte der Verkehr in Richtung Chur – 20 Minuten länger dauerte dadurch die Durchreise. Bei Bellinzona dauerte es nordwärts rund 15 Minuten länger und auch nach dem San Bernardino-Tunnel war der Verkehr gemäss TCS überlastet.

Auf der A2 vor dem Gotthard-Nordportal bildete sich ebenfalls auf einer Länge von drei Kilometern ein Stau. 30 Minuten betrug hier die Wartezeit.

