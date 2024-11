Churer Stadträtin ist nach Krankheitsausfall wieder im Amt

Die Churer Stadträtin Sandra Maissen (Mitte) hat nach einem krankheitsbedingten Ausfall ihr Amt wieder aufgenommen. Die Vorsteherin des Departements Bau und Umwelt erlitt am 13. August einen Schlaganfall.

Blick auf die Stadt Chur. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mitte Oktober habe Maissen ihre Aufgaben in einem 50 Prozent Pensum wieder aufgenommen, schrieb die Stadt Chur am Donnerstag in einer Mitteilung. Seit dem 11. November führe sie ihr Amt bis Ende Jahr und damit bis zum Schluss der Legislatur wieder vollumfänglich aus.

Die 60-jährige Maissen verpasste im vergangenen Sommer nach einer Legislatur die Wiederwahl in die Churer Stadtregierung.