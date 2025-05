Spuren im Schnee Bär besucht das Unterengadin

Im Unterengadin wurden Bärenspuren im Schnee entdeckt, was die Anwesenheit eines Bären in der Region bestätigt. Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden vermutet, dass der Bär aus dem Trentino in Italien stammt, wo die Bärenpopulation wächst.

Publiziert: 10:15 Uhr