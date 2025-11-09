In Miralago ist es am frühen Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Lenker wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Unfall war spektakulär.

Das Auto kam neben den Gleisen zum Stillstand. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Auto stürzt auf parkiertes Fahrzeug und wird von Zug touchiert

Fahrer konnte selbstständig aus dem schwer beschädigten Auto entkommen

Der Unfall ereignete sich um 19.30 Uhr auf der H29

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Personenwagenlenker kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstrasse H29 von Brusio GR kommend Richtung Poschiavo GR.

Höhe Anschluss Miralago Süd geriet der Lenker an den rechten Fahrbahnrand, kollidierte mit Signaltafeln und flog anschliessend über die Leitplanke die Stützmauer hinunter.

Unterhalb der Stützmauer landete das Fahrzeug auf dem Dach eines abgestellten Autos.

Auto kracht in Gleise – Zug touchiert Wagen

Durch die Aufprallwucht schleuderte es das hinuntergestürzte Fahrzeug weiter über die Strasse und kam abschliessend seitlich liegend nahe den RhB-Geleisen zum Stillstand. Der mittelschwer verletzte Lenker konnte selbständig das Fahrzeug verlassen, bevor kurze Zeit später ein nahender Zug trotz eingeleiteter Notbremsung den Personenwagen noch leicht touchierte.

Durch Privatpersonen wurde der Lenker ins Spital nach Poschiavo gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. An der Front der Zugkomposition entstand nur geringer Sachschaden. Neben einer Patrouille der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Poschiavo, ein Abschleppunternehmen und ein Spezialist der Rhätischen Bahn im Einsatz. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei den genauen Unfallhergang.