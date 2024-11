In Bonaduz wurde eine 78-jährige Frau und ihr Hund von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, während die Polizei die Unfallursache untersucht.

Frau (78) bei Fussgängerstreifen in Bonaduz GR angefahren

Die 42-jährige Automobilistin gab gegenüber der Polizei an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf einem Fussgängerstreifen in Bonaduz ist am Montagmittag eine Frau sowie ihr Hund von einem Auto erfasst worden. Die 78-jährige Fussgängerin wurde gemäss der Polizei schwer verletzt in ein Spital gebracht. Der Hund erlitt leichte Verletzungen.

Eine 42-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von Bonaduz Richtung Thusis fahren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Gemäss ihren Aussagen wurde sie durch die Sonne geblendet. Folglich habe sie die 78-Jährige mit dem Hund auf dem Fussgängerstreifen übersehen.

Drittpersonen leisteten gemäss der Polizei bis zum Eintreffen der Rettung Chur Erste Hilfe. Zufällig anwesende Armeeangehörige regelten den Verkehr. Der leicht verletzte Hund wurde durch die Besitzerfamilie zu einem Tierarzt gebracht. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.