Mit Sohn (15) unterwegs
Mann (†49) stirbt nach Lawinenabgang in Parsonz GR

Am Dienstagnachmittag sind in Parsonz zwei Schneesportler von einer Lawine erfasst und verschüttet worden. Ein Mann verstarb noch auf dem Lawinenfeld.
vor 50 Minuten
vor 48 Minuten
Der Vater kam durch die Lawine ums Leben.
Foto: Kantonspolizei Graubünden

RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Mehrere Personen befuhren gegen 15 Uhr neben dem Skilift Laritg in Parsonz GR einen Hang ausserhalb der markierten Piste. Während dieser Zeit löste sich eine Lawine.

Dabei wurden zwei Personen – ein 49-Jähriger und dessen 15-jähriger Sohn – ganz verschüttet. Die übrigen Schneesportler befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit und alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Zwei Helikopter der Rega sowie ein Swiss Helicopter unterstützten zusammen mit Mitarbeitenden des SOS-Dienstes der Bergbahnen, Bergrettern des Schweizer Alpen-Club SAC und anwesenden Personen die Such- und Rettungsarbeiten.

Sohn ins Spital gebracht

Der 49-jährige Vater konnte durch einen Lawinensuchhund des SAC aufgespürt werden. Trotz Reanimation verstarb er auf dem Lawinenfeld. Der 15-Jährige wurde von der Suchmannschaft gefunden und von den Schneemassen befreit.

Aufgrund der Witterungsbedingungen musste er mit dem Rettungsdienst Mittelbünden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gefahren werden. Für die Betreuung von Angehörigen und den involvierten Schneesportlern stand das Care Team Grischun im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Umständen des Lawinenunfalls aufgenommen.

