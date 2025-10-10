Ein 26-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstag in Stampa einen Unfall aufgrund von Sekundenschlaf. Der Mann, seine Lebensgefährtin und ein Kleinkind wurden verletzt, konnten aber noch am selben Abend das Spital verlassen.

Der Mann war hinter dem Steuer eingeschlafen. Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Stampa aufgrund von Sekundenschlaf

Linienbusfahrer und Dritte leisteten Erste Hilfe am Unfallort

Familie konnte nach Behandlung im Spital Samedan am selben Abend entlassen werden

Ein Mann (26) fuhr mit seiner Familie am Donnerstag um 16.20 Uhr mit seinem Auto auf der Malojastrasse vom Oberengadin talwärts in Richtung Castasegna. In Stampa schlief er ein, der Wagen kam rechts von der Strasse auf eine Wiese und stürzte rund drei Meter in einen Bachdurchlass hinunter.

Ein Linienbusfahrer konnte den Verkehrsunfall beobachten und leistete mit hinzugekommenen Drittpersonen Erste Hilfe. Ein Team des Rettungsdienstes Spino, begleitet durch einen Notarzt, sowie eine Rega-Crew versorgten die italienische Familie und transportierten sie ins Spital nach Samedan.

Glücklicherweise wurden dort keine gravierenden Verletzungen festgestellt, so dass der Mann, seine Partnerin und das Kleinkind das Spital am selben Abend verlassen konnten. Die Arbeiten auf der Unfallstelle wurden unterstützt durch Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden und des Amts für Jagd und Fischerei.