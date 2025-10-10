Darum gehts
- Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Stampa aufgrund von Sekundenschlaf
- Linienbusfahrer und Dritte leisteten Erste Hilfe am Unfallort
- Familie konnte nach Behandlung im Spital Samedan am selben Abend entlassen werden
Ein Mann (26) fuhr mit seiner Familie am Donnerstag um 16.20 Uhr mit seinem Auto auf der Malojastrasse vom Oberengadin talwärts in Richtung Castasegna. In Stampa schlief er ein, der Wagen kam rechts von der Strasse auf eine Wiese und stürzte rund drei Meter in einen Bachdurchlass hinunter.
Ein Linienbusfahrer konnte den Verkehrsunfall beobachten und leistete mit hinzugekommenen Drittpersonen Erste Hilfe. Ein Team des Rettungsdienstes Spino, begleitet durch einen Notarzt, sowie eine Rega-Crew versorgten die italienische Familie und transportierten sie ins Spital nach Samedan.
Glücklicherweise wurden dort keine gravierenden Verletzungen festgestellt, so dass der Mann, seine Partnerin und das Kleinkind das Spital am selben Abend verlassen konnten. Die Arbeiten auf der Unfallstelle wurden unterstützt durch Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden und des Amts für Jagd und Fischerei.