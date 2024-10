Mit Tempo 145 durch San-Bernardino-Tunnel

Ein 27-jähriger Ukrainer ist mit 145 Kilometern pro Stunde durch den 6,6 Kilometer langen San-Bernardino-Tunnel in Graubünden gerast. Später überholte er in einem anderen A13-Tunnel ein Auto und fuhr über eine doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn.

Ein Temporadar "blitzte" den jungen Ukrainer im San-Bernardion-Tunnel mit 145 Stundenkilometern. (Radarbild) Foto: Kapo GR

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann wurde bei der Fahrt am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr im San-Bernardino-Tunnel von einem Radargerät erfasst, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Auf der Fahrt in Richtung Norden hat der Automobilist ausserdem im Tunnel Isla Bella ein Fahrzeug über die doppelte Sicherheitslinie überholt.

Sie erkannte den Führerausweis des ukrainischen Staatsangehörigen auf der Stelle ab. Der junge Mann musste zudem ein Bussgeld in der Höhe von 1500 Franken hinterlegen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.