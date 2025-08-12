Mountainbiker (†54) stürzt auf Freeridestrecke – tot!

Ein 54-jähriger Mountainbiker stürzte am Samstag in Lenzerheide schwer und erlag am Montag im Kantonsspital Graubünden seinen Verletzungen.

Bei diesem Drop verlor der Biker die Kontrolle und kam zu Fall. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Mountainbiker stirbt nach Sturz auf Freeridestrecke in Lenzerheide

Rega-Crew flog den Schwerverletzten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur

Schwerer Sturz in Lenzerheide GR: Am Samstag kurz nach 9 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mountainbiker hinter seinem Kollegen im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide talwärts die Primeline Freeridestrecke, wie die Bündner Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt. Gemäss ersten Erkenntnissen muss der 54-Jährige beim Befahren eines Drops gestürzt sein.

Zwei nachfolgende Biker fanden den Schwerverletzten nach dem Drop auf dem Trail liegend vor. Die beiden Biker und ein weiterer dazugestossener Biker sowie der alarmierte Rettungsdienst der Bergbahnen leisteten sofort Erste Hilfe.

Eine Rega-Crew führte die weitere notfallmedizinische Versorgung bei dem Verunfallten fort. Daraufhin wurde der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort erlag er am Montag seinen schweren Verletzungen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei den genauen Unfallhergang.