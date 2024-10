Am Dienstag hat ein Autofahrer in Peist GR zu einem Überholmanöver eines Lastwagens angesetzt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er dieses abrupt beenden und stürzte einen Abhang hinunter. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse Richtung Arosa. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Ein 77-Jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag in Begleitung seiner 73-jährigen Frau über die Schanfiggerstrasse bergwärts in Richtung Arosa GR. Unmittelbar nach Peist GR setzte er zu einem Überholmanöver eines Lastwagens an.

Aus der Gegenrichtung nahte Verkehr und der Überholende musste das Manöver abrupt beenden. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit dem Entgegenkommenden. Durch diese verlor der Überholer die Herrschaft über das Auto, geriet mit diesem über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchschlug einen Bündnerzaun und stürzte knapp zweihundert Meter einen Abhang hinunter. Anwesende Personen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Der Notarzt sowie das Ambulanzteam betreuten den Schwerverletzten sowie die Mittelschwerverletzte notfallmedizinisch und bereitete sie für den Weitertransport vor. Mit je einem Helikopter der Rega wurden die beiden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen.