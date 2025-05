Gleitschirmpilot stürzt in Pany GR ab – mittelschwer verletzt

Gleitschirmpilot stürzt in Pany GR ab – mittelschwer verletzt

Ein 49-jähriger Gleitschirmpilot stürzte auf eine Wiese und wurde verletzt.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 11.30 Uhr am Sonntagmittag stürzte ein 49-jähriger Gleitschirmpilot im Maiensässgebiet Bova in Pany im Kanton Graubünden auf eine Wiese, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Nach ersten Erkenntnissen klappte die rechte Schirmseite seines Fluggeräts auf einer Höhe von etwa zehn Meter zusammen, schreibt die Polizei.

Der 49-Jährige prallte heftig auf einen grossen Stein im Wiesland auf und wurde von den anwesenden Personen sofort erstbetreut. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Pilot mittelschwer verletzt und mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.