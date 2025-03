1/2 Der Bolide kam im Unterholz zum Stillstand. Foto: Stapo Chur

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer in Begleitung von zwei Mitfahrern auf der Oldisstrasse in Chur in Richtung Klettergarten. Das Auto geriet aus noch nicht restlos geklärten Gründen ins Schleudern und krachte in den rechtsseitig der Strasse gelegenen Erdwall, worauf es sich einmal überschlug.

In der Folge rollte das 510 PS-starke Auto das Rheinbord hinunter, wo es durch Bäume aufgehalten wurde und zum Stillstand kam. Die drei Autoinsassen konnten sich selber aus dem Auto befreien. Sie wurden durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt.

Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden. Dieses musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Stadtpolizei Chur die genauen Umstände des Unfalls.