Bergsteiger (†43) verunfallt im Berninagebiet tödlich

Am Freitagmittag ist im Berninagebiet ein Alpinist abgestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Freitag zur Mittagszeit erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden von einer Drittperson den Notruf, dass ein Alpinist am Spallagrat abgestürzt sei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Rega-Crew konnte unter schwierigen Wetterbedingungen den Abgestürzten jedoch nur noch tot bergen.

Unfall passierte beim Abstieg

Der Verunfallte, ein 43-jähriger Alpinist aus Deutschland, war in einer Zweierseilschaft mit einem Kollegen beim Abstieg mit dem Ziel Marco e Rosahütte unterwegs gewesen.

An der Rettungsaktion waren eine Rega-Crew, Rettungsspezialisten des SAC, ein Helikopter der Swiss Helikopter AG sowie die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden beteiligt.

Letztere hat nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Ermittlungen zum Absturz aufgenommen.