In Schiers ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Blick-Leser berichtete von einem grossen Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften. Klar ist: Mindestens eine Person wurde verletzt.

1/2 Die Rettungskräfte sind bei Schiers GR im Einsatz.

Darum gehts Schwerer Unfall in Pratteln BL mit Personenschaden gemeldet

Polizei, Sanität und Rettungshelikopter waren am Unfallort im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Unfall in Schiers GR: Ein Blick-Leser wurde am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Hauptstrasse Zeuge eines Verkehrsunfalls.

Bilder des Mannes zeigen die Unfallstelle, wo Polizei, Sanität und Rettungshelikopter im Einsatz stehen. Auf einem Foto ist auch ein Lastwagen zu sehen.

«Viele Ambulanzen und Helikopter vor Ort»

«Es sind sehr viele Ambulanzen, ein Heli und die Feuerwehr vor Ort», beschreibt der Leser die Situation. Er denke, es sei etwas Schlimmes passiert.

Auf Anfrage bestätigt die Bündner Polizei einen Einsatz wegen eines schweren Verkehrsunfalls. Details seien nicht bekannt. Es sei bei dem Unfall aber zu einem Personenschaden gekommen. Im Verlauf des Mittwochs möchte die Polizei weiter informieren.