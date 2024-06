Arbeiter (50) fällt durch Kunststoffplane – schwer verletzt

Am Montag hat sich in Trin Mulin GR ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter musste anschliessend schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Hier stürzte der Arbeiter in die Tiefe.

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagmittag ist in Trin Mulin GR ein Arbeiter von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt. Mit der Rega wurde er schwer verletzt in ein Spital geflogen. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Der Mann (50) war mit weiteren Arbeitskollegen mit Gerüstbauarbeiten bei einer Ferienhaussiedlung im Gebiet Senda Luista beschäftigt. Bei diesen Arbeiten brach er kurz nach 12 Uhr durch eine Kunststoffplane auf dem Dach hindurch und fiel rund sechs Meter in die Tiefe. Durch den Aufprall auf den dortigen Steinboden verletzte er sich schwer.

Seine Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rega. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Rega-Crew wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Die Umstände dieses Arbeitsunfalls werden durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.