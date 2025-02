In Chur läuft ein Polizeieinsatz an der KV Wirtschaftsschule. Nach unbestätigten Quellen soll es sich um eine Bombendrohung handeln. Die Schule wurde evakuiert, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Bombendrohung in Chur – KV Wirtschaftsschule evakuiert

Polizeieinsatz in Graubünden

Aufgrund einer Bombendrohung wurde die KV Wirtschaftsschule in Chur evakuiert.

Auf einen Blick Polizeieinsatz in Chur wegen möglicher Bombendrohung an KV Wirtschaftsschule

Schüler und Lehrkräfte evakuiert, Feuerwehr und bewaffnete Polizei vor Ort

Daniel Macher Redaktor News

Wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet, ist in Chur ein Polizeieinsatz im Gange. Nach unbestätigten Quellen soll es sich um eine Bombendrohung an der Grabenstrasse handeln, die die KV Wirtschaftsschule Chur betrifft. Gemäss ersten Informationen sei die KV-Schule per Feueralarm evakuiert worden.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hätten alles stehen und liegenlassen müssen. Auf der Grabenstrasse stehen Ambulanz- und Feuerwehrfahrzeuge. Polizisten mit Maschinengewehren patrouillieren vor Ort. Zudem sei ein baldiger Einsatz mit Spürhunden geplant. Zum konkreten Vorfall macht die Polizei zurzeit noch keine Angaben.

Aufgrund der Sperrung der Grabenstrasse zwischen der Engadinerstrasse und dem Postplatz kommt es in der gesamten Stadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie «Südostschweiz» schreibt.