Polizei vermutet Sachbeschädigung Über 6000 Fische verenden in Malans GR

Am Mittwoch ist es in den frühen Morgenstunden in Malans zu einem Fischsterben in einer Fischzucht gekommen. Dies als Folge einer Sachbeschädigung auf einer Baustelle.

Publiziert: vor 28 Minuten