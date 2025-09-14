Am Freitagabend ist es im Gebiet Ilanz zu einem Polizeieinsatz mit Blaulicht und Sirene gekommen. Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Die Polizei versuchte mehrfach, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Ohne Erfolg. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Während einer Patrouillenfahrt im Industriegebiet in Ilanz GR wollten zwei Polizisten am Freitagabend einen Personenwagen anhalten und kontrollieren.

Auf das hin beschleunigte das verdächtige Auto und entzog sich der Kontrolle. Nach mehreren Kilometern Verfolgung in Richtung Lumnezia und nicht erfolgreicher Anhaltung trotz polizeilicher Warnsignale, konnte der flüchtige Personenwagen durch eine weitere Polizeipatrouille in einer Strassensperre im Gebiet Ilanz angehalten werden.

Beim 18-jährigen Lenker wurden diverse Verkehrsverstösse festgestellt sowie eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde umgehend polizeilich befragt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der fehlbare Lenker wird angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Graubünden zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden ermitteln in diesem Fall.