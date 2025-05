Pilot im Spital Segelflugzeug bei Landung in Parpan GR verunfallt

Ein 66-jähriger Pilot ist am Freitagnachmittag in Parpan GR bei der Landung mit einem Segelflugzeug verunfallt. Die Rega flog ihn mit unbekannten Verletzungen ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.

