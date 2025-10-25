Am Freitagabend fuhr ein 24-jähriger Autofahrer zwei Jugendliche an. Die beiden 15-Jährigen waren mit Velo und E-Scooter unterwegs und wurden leicht verletzt.

Der 24-Jährige war ohne gültigen Fahrausweis unterwegs.

Gegen 18 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann über die Promenade in Richtung Davos. Wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt, kam es beim Abbiegen von der Promenade in die Bahnhofstrasse kam es zu einer Kollision mit zwei 15-Jährigen. Einer von ihnen war mit dem Velo unterwegs, der andere mit einem E-Scooter.

Die 15-Jährigen wurden dabei leicht verletzt. Nachdem sie die Kontaktdaten ausgetauscht hatten, entfernte sich der 24-Jährige von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Zusammen mit ihren Eltern gingen die beiden Jugendlichen ins Spital und informierten die Polizei. Wie diese am Samstag mitteilt, konnte der Lenker noch am selben Abend kontaktiert werden.

Wie die Polizei weiter schreibt, stellte sich heraus, dass der 24-Jährige lediglich im Besitz eines abgelaufenen Führerausweises auf Probe war.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang sowie den Verdacht des Fahrens ohne gültigen Führerausweis ab.