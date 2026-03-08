Auf der Autostrasse A13 bei Mesocco ist am Sonntagnachmittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Lenker blieb unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto eines 71-Jährigen brannte nahe Soazza am 08. März aus

Youngtimer erlitt Totalschaden, Ursache: vermutlicher Defekt im Treibstoffsystem

Feuerwehren löschten das brennende Fahrzeug, Einsatz um 15:45 auf Parkplatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein von einem 71-Jährigen gelenkter Personenwagen befuhr um 15:45 die Kantonsstrasse von Süden kommend in Richtung San Bernardino. Zwischen Soazza und der Ausfahrt Mesocco-Süd bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung im Heckbereich, worauf er via Autostrassen-Überführung auf einen Parkplatz beim Castello di Mesocco gelangte.

Dort konnte er das Fahrzeug anhalten und verlassen. Im weiteren Verlaufe geriet der Personenwagen in Brand. Die Feuerwehren Alta Mesolcina und das Centro Interventi San Bernardino (Strassenrettung) konnten den sich mittlerweile in Vollbrand stehenden Personenwagen letztlich löschen. Am Fahrzeug, ein sogenannter Youngtimer, entstand Totalschaden. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden ermittelt, wobei eine technische Ursache des Treibstoffsystems im Fokus steht.