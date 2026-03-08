Darum gehts
- Auto eines 71-Jährigen brannte nahe Soazza am 08. März aus
- Youngtimer erlitt Totalschaden, Ursache: vermutlicher Defekt im Treibstoffsystem
- Feuerwehren löschten das brennende Fahrzeug, Einsatz um 15:45 auf Parkplatz
Ein von einem 71-Jährigen gelenkter Personenwagen befuhr um 15:45 die Kantonsstrasse von Süden kommend in Richtung San Bernardino. Zwischen Soazza und der Ausfahrt Mesocco-Süd bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung im Heckbereich, worauf er via Autostrassen-Überführung auf einen Parkplatz beim Castello di Mesocco gelangte.
Dort konnte er das Fahrzeug anhalten und verlassen. Im weiteren Verlaufe geriet der Personenwagen in Brand. Die Feuerwehren Alta Mesolcina und das Centro Interventi San Bernardino (Strassenrettung) konnten den sich mittlerweile in Vollbrand stehenden Personenwagen letztlich löschen. Am Fahrzeug, ein sogenannter Youngtimer, entstand Totalschaden. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden ermittelt, wobei eine technische Ursache des Treibstoffsystems im Fokus steht.