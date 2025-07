In Vals GR ereignete sich am Montag ein tödlicher Bergsturz. Eine Rega-Crew versuchte, den schwer verletzten Mann noch zu reanimieren. Dieser verstarb jedoch vor Ort.

Mann stürzt in Vals GR Abhang hinunter – tot

Mann stürzt in Vals GR Abhang hinunter – tot

An diesem Hang stürzte der Mann ab. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Fabrice Obrist Redaktor News

Ein 65-jähriger Mann war am frühen Montag in Vals GR unterwegs. Wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt, hielt er oberhalb der Alp Peil Nachschau nach Ziegen. Im steilen Gelände kam er dann gemäss ersten Erkenntnissen zu Fall und stürzte den Abhang hinunter.

Eine Hirtin, die auf den Sturz aufmerksam wurde, fand den schwer verletzten Mann auf. Sie leitete daraufhin erste Reanimationsmassnahmen ein. Eine herbeigerufene Rega-Crew führte die Massnahmen fort, trotzdem erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.