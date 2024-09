Nostalgiefahrten bei der Rhätischen Bahn bald wieder möglich

Die wegen Personalmangels gestrichenen Zugfahrten der Rhätischen Bahn (RhB) können ab Mitte Dezember wieder aufgenommen werden. Bis dahin will das Bahnunternehmen den Personalbestand aufgestockt haben.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei Prozent der Zugleistungen mussten Anfang Jahr durch Busse ersetzt werden, weil die RhB über zu wenige Lokführerinnen und Lokführer verfügte. Ganz weggefallen sind die beliebten Sonderfahrten mit Nostalgiezügen oder Charter-Extrazüge.

Diese können nun ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember wieder angeboten werden, wie die RhB am Montag mitteilte. Grund ist eine Ausbildungsoffensive. Im Sommer waren bis zu 50 Lokführerinnen und Lokführer gleichzeitig in Ausbildung.