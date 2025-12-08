Italiener überschlägt sich mit Auto auf verschneiter Strasse

Ein Italiener geriet am Sonntag in San Bernardino GR ohne Winterreifen von der Strasse ab. Der Lenker, die Beifahrerin und ein Hund konnten sich unverletzt befreien.

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Ohne Winterpneus war ein Italiener am Sonntagnachmittag auf einer Nebenstrasse in San Bernardino unterwegs. Er fuhr Richtung Hauptstrasse, als er um 16.50 Uhr in einer Rechtskurve von der verschneiten Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich, stürzte eine Böschung hinunter und kam schliesslich auf dem Dach am Rand des Lagh de Pian Doss zum Stillstand.

Der Fahrer, seine Mitfahrerin sowie der Hund, der ebenfalls im Auto war, konnten das Auto selbstständig verlassen.