Der Mann war auf der Stelle tot. (Symbolbild)
Foto: Kapo Graubünden
Darum gehts
- Bergsteiger stürzt am Pizzo Badile ab und stirbt sofort
- Tschechischer Kletterer verunglückte beim Abstieg über die Nordkante
- 49-Jähriger fiel von 2'900 m ü. M. auf den Vadrec dal Cengal-Gletscher
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Johannes HilligRedaktor News
Ein Tscheche (49) bestieg am Dienstag zusammen mit einem Kollegen den Pizzo Badile, wo sie biwakierten. Am Mittwochmorgen begannen sie den Abstieg über die Nordkante.
Dabei stürzte der vorausgehende 49-Jährige gegen 11.30 Uhr von einer Höhe von gut 2'900 m ü. M. bis auf den Gletscher Vadrec dal Cengal ab. Der Mann war auf der Stelle tot. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Absturzes ab.