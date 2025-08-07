DE
Mit Kollegen unterwegs
Tscheche (†49) stürzt am Pizzo Badile in den Tod

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Pizzo Badile. Ein tschechischer Bergsteiger stürzte beim Abstieg über die Nordkante ab und kam dabei ums Leben.
Publiziert: 14:27 Uhr
Aktualisiert: 14:50 Uhr
Der Mann war auf der Stelle tot. (Symbolbild)
Foto: Kapo Graubünden

  • Bergsteiger stürzt am Pizzo Badile ab und stirbt sofort
  • Tschechischer Kletterer verunglückte beim Abstieg über die Nordkante
  • 49-Jähriger fiel von 2'900 m ü. M. auf den Vadrec dal Cengal-Gletscher
Johannes HilligRedaktor News

Ein Tscheche (49) bestieg am Dienstag zusammen mit einem Kollegen den Pizzo Badile, wo sie biwakierten. Am Mittwochmorgen begannen sie den Abstieg über die Nordkante. 

Dabei stürzte der vorausgehende 49-Jährige gegen 11.30 Uhr von einer Höhe von gut 2'900 m ü. M. bis auf den Gletscher Vadrec dal Cengal ab. Der Mann war auf der Stelle tot. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Absturzes ab.

