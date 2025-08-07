Ein tragischer Unfall ereignete sich am Pizzo Badile. Ein tschechischer Bergsteiger stürzte beim Abstieg über die Nordkante ab und kam dabei ums Leben.

Der Mann war auf der Stelle tot. (Symbolbild) Foto: Kapo Graubünden

Darum gehts Bergsteiger stürzt am Pizzo Badile ab und stirbt sofort

Tschechischer Kletterer verunglückte beim Abstieg über die Nordkante

49-Jähriger fiel von 2'900 m ü. M. auf den Vadrec dal Cengal-Gletscher

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Tscheche (49) bestieg am Dienstag zusammen mit einem Kollegen den Pizzo Badile, wo sie biwakierten. Am Mittwochmorgen begannen sie den Abstieg über die Nordkante.

Dabei stürzte der vorausgehende 49-Jährige gegen 11.30 Uhr von einer Höhe von gut 2'900 m ü. M. bis auf den Gletscher Vadrec dal Cengal ab. Der Mann war auf der Stelle tot. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände des Absturzes ab.