Lastwagen kippt bei Strada GR

Ein mit Aushubmaterial beladener Lastwagen ist am Montagvormittag bei Strada GR ins Schleudern geraten und anschliessend gekippt. Der 27-jährige Chauffeur verletzte sich dabei leicht.

Der gekippte Lastwagen blockierte bis am Montagmittag eine Fahrspur der Engadinerstrasse bei Strada GR. Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Unfall geschah nach 9 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Der Lastwagenchauffeur fuhr mit dem Aushubmaterial auf der Engadinerstrasse von Ramosch her in Richtung Martina, als er bei der südlichen Verzweigung nach Strada ins Schleudern geriet.

Nachdem der Lastwagen auf die Seite kippte, verliess der Chauffeur selbstständig die Fahrerkabine und wurde anschliessend ins Spital nach Scuol gebracht. Dort diagnostizierte man lediglich leichte Verletzungen. Bis am Montagmittag war jedoch die Engadinerstrasse wegen der Bergung des Fahrzeugs und des Aushubmaterials einseitig gesperrt.