Metzger gefeuert Muslime erhielten in Bündner Gefängnis Schweinefleisch

In der Justizvollzugsanstalt Realta in Cazis GR haben die Behörden nach einer Hausdurchsuchung undeklariertes Schweinefleisch in Rindfleischprodukten gefunden. Mehrere muslimische Häftlinge seien davon betroffen gewesen. Dem Metzger wurde gekündigt.