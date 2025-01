Im Kanton Graubünden ist es auf den verschneiten Strassen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. In Pian San Giacomo kam am Montagabend ein mit Sommerreifen ausgerüstetes Auto ins Rutschen und kippte auf die Seite.

In Pian San Giacomo kam ein mit Sommerreifen ausgerüstetes Auto ins Rutschen und kippte auf die Seite. Foto: Kapo Graubünden

Auf einen Blick Italiener verunfallt auf A13 bei Ghiffakurve, Auto kippt auf Seite

Schneebedeckte Fahrbahnen in Graubünden fordern Verkehrsteilnehmer heraus

Daniel Macher Redaktor News

Ein 46-jähriger Italiener fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Autostrasse A13 von San Bernardino kommend talwärts in Richtung Mesocco. Bei der Ghiffakurve rutschte das Auto über die Gegenfahrbahn geradeaus, kollidierte mit einem Erdwall und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Total beschädigt musste es aufgeladen und abtransportiert werden.

Die in höheren Lagen schneebedeckten Fahrbahnen forderten die Verkehrsteilnehmenden in Graubünden. Insgesamt gingen bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden bis am Dienstagmorgen über zehn Meldungen von Verkehrsunfällen auf verschneiten Strassen ein. Ein Autolenker verunfallte in Mesocco sogar ohne im Besitz eines Führerausweises zu sein.