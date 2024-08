Mann (39) muss Billett abgeben Auto überschlägt sich bei Selbstunfall bei Chur

Das Auto eines 39-jährigen Lenkers hat sich am Samstagabend bei einem Selbstunfall bei Chur überschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Chur am Sonntagmorgen mitteilte.