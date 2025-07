Im Prättigau ist am Freitag ein Kranfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und kam neben Zuggleisen zum Stillstand.

1/2 In Fideris im Kanton Graubünden kam ein Kranfahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Kranfahrzeug verunfallt

Durchbricht Leitplanke und stoppt neben Bahngleisen

Bahnstrecke während Bergung gesperrt, Ersatzbusse eingesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr war ein 59-jähriger Fahrer eines Kranfahrzeugs in Fideris GR mit dem 60 Tonnen schweren Fahrzeug auf der Nationalstrasse N28 von Küblis Richtung Schiers unterwegs.

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam das Fahrzeug in einer Linkskurve bei Inner Äuli von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und kam unmittelbar neben den Geleisen der Rhätischen Bahn RhB zum Stillstand.

Die Bahnstrecke musste während der Bergung komplett gesperrt werden, teilt die Polizei weiter mit. Der Betrieb wurde mit Bahnersatzbussen aufrechterhalten. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.