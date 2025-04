Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben anfangs April bei einer Fahrzeugkontrolle in Sils im Engadin GR gestohlene Uhren, Schmuckstücke und Münzen festgestellt. Die beiden Autoinsassen wurden der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Zöllner finden in Auto in Sils im Engadin GR gestohlenen Schmuck

Die Zöllner stellten bei einer Fahrzeugkontrolle in Sils im Engadin GR unter anderem diverse Uhren fest.

Der Fahrer des in Italien immatrikulierten Personenwagens hatte sich zunächst mit einem gefälschten Führerausweis ausgewiesen, schrieb das BAZG am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Beifahrer zeigte einen manipulierten peruanischen Reisepass.

Schliesslich legte der Fahrer seinen echten, ebenfalls peruanischen Reisepass vor. Als die Identität beider Männer geklärt war, habe sich herausgestellt, dass sie ihre Aufenthaltsdauer im Schengen-Raum überschritten hatten und sich somit illegal in der Schweiz aufhielten.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die BAZG-Mitarbeitenden unter dem Vordersitz einen Plastiksack mit diversen Uhren und Schmuckstücken. Später kamen weitere mutmasslich gestohlene Schmuckstücke, Uhren und Münzen zum Vorschein.