Kinder evakuiert Lehrerin nach Brand in Bündner Schulhaus im Spital

Nach einem Brand in einem Primarschulhaus in Schiers GR ist am Montagnachmittag eine Lehrerin ins Spital gebracht worden. Die Schulkinder wurden evakuiert. Gemäss ersten Erkenntnissen gerieten Spielsachen und Bücher in Brand.