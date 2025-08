Jets in Samedan Abstimmung über Flughafen-Zukunft soll abgesagt werden

Am 17. August stimmen die Oberengadiner Stimmberechtigten über einen Millionen-Kredit zur Erneuerung des Flughafens Samedan ab. Am Dienstag wurde an einer Podiumsdiskussion in Pontresina bekannt, dass ein Rekurs zur Streichung der Volksabstimmung eingereicht wird.

Publiziert: 15:08 Uhr | Aktualisiert: vor 39 Minuten