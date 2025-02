Jagd Ende Januar beendet Kanton Graubünden hat 48 Wölfe aus 11 Rudeln eliminiert

Der Kanton Graubünden hat in der Regulationsperiode 2024/25 insgesamt 48 Wölfe geschossen. Mit ganzen 15 Abschüssen musste das Nationalpark-Wolfsrudel am stärksten bluten. Vor Beginn der Regulation lebten mindestens 120 Wölfen in 13 Rudeln im Bündnerland.

