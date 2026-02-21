DE
In Chur erwischt
Junglenker rast mit 164 km/h durch 80er-Zone

Ein 22-Jähriger raste am Freitagabend mit 164 km/h über die Umfahrung Süd in Chur, wo nur 80 km/h erlaubt sind. Die Polizei entzog ihm den Führerausweis sofort und meldete ihn der Staatsanwaltschaft.
Publiziert: 06:31 Uhr
Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend laut Stadtpolizei Chur ein Raserdelikt begangen. (Symbolbild)
Foto: Stadtpolizei Chur
Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend auf der Umfahrung Süd in Chur mit 164 km/h gemessen worden. Damit habe er ein Raserdelikt begangen, wie die Stadtpolizei Chur am Samstag mitteilte.

Erlaubt seien an der betreffenden Stelle 80 km/h. Nach Abzug der Sicherheitsmarge habe der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 79 km/h überschritten. Ihm sei der Führerausweis auf der Stelle abgenommen worden. Er werde bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige gebracht.

